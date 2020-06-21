نائب يدعو لانزال الجيش ومكافحة الارهاب الى الشارع لفرض السيطرة بمواجهة كورونا قبل حلول الكارثة

2020/06/21 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغريدة للنائب علي الصجري

الاخ دولة الرئيس المحترم.



اغلب فاقدي الضمير والوجدان ولا يخافون الله يتمنون ان تفشل في مكافحة كورنا وليس بالازمة المالية انا ناصح نزل جيشك ومكافحة الارهاب للشوارع في عموم العراق وافرض سيطرتك قبل فوات الاوان واعمل حظر لشهر كامل لا احد يموت من الجوع الكارثة قادمة .

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت لجنة الصحة النيابية، الأحد (21 حزيران 2020) بياناً "مقلقاً" بشأن مواجهة كورونا في العراق.

وجاء في بيان، عن اللجنة: "نتابع في لجنة الصحة والبيئة النيابية بقلقٍ بالغ ما وصلت اليهِ الامور في مواجهة جائحة كورو

بغداد اليوم-بغداد

أعلن الحشد الشعبي، الأحد (21 حزيران 2020) حصيلة جديدة لعدد من تم دفنهم من المتوفين بفيروس كورونا.

وذكر بيان للحشد الشعبي، أن "اللواء الثاني وطبابة الحشد تخطيا حاجز الالف متوفي، مدفون في مقبرة وداي السلام الجديدة".

بغداد اليوم _ متابعة

تشتد وتيرة السباق بين الشركات والمختبرات الطبية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجدز وفي هذا الإطار قالت منظمة الصحة العالمية إن 11 لقاحا وصلت لمراحل متقدمة، فيما يعتبر لقاح جامعة أكسفورد في المراحل الأكثر تقدما.

اللقاح

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