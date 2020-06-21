نقابة الاطباء تقيم العقار الروسي،، وتعلن عن “أرخص علاج لكورونا”

2020/06/21 | 18:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشفت نقابة الأطباء تفاصيل علاج ” افيفافير” الروسي الذي تعتزم وزارة الصحة استخدامه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد ان أعلنت موسكو نجاحه بتسريع عملية شفائهم من 14 يوماً الى 4 أيام.وقال المتحدث باسم نقابة الأطباء جاسم العزاوي في مقابلة متلفزة، تابعتها “يس عراق”، إن “عقار افيفافير الذي تعتزم وزارة الصحة استخدامه […]

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