عدد المتعافين من كورونا في دهوك يصل الى 118 حالة

2020/06/21 | 18:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك بإقليم كوردستان يوم الاحد تماثل 3 مصابين بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان ثلاثة مصابين بالفيروس اكتسبوا الشفاء التام وغادروا الى المنزل.

واوضح البيالن ان المصابين خضعوا للفحوصات وظهرت النتائج انهم قد تعافوا بشكل تام لذا غادروا المستشفى

وتابع البيان ان 118 مصابا قد تعافوا من الفيروس من ظهور انتشاره بدهوك ولم يتبق سوى 27 مصابا تحت الرعاية الطبية.

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