البرازيل تتجاوز حدود الـ50 ألف وفاة بكورونا

2020/06/21 | 18:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوزت عتبة الـ50 ألفا، أي ثاني أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.وسجلت رسميا في أمريكا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي ما مجموعه 2.007.621 إصابة بوباء كورونا فيما تجاوز عدد الوفيات الـ 50 ألف شخص منذ بداية تفشي الوباء.[…]

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