كيف تؤثر الحمامات الساخنة اليومية على صحة القلب؟

2020/06/21 | 18:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أشارت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء اليابانيين إلى أن الحمامات الساخنة يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية.وبحسب موقع “هارفارد هيلث”، نشرت دراسة على الإنترنت في مجلة صحية تشير إلى أن الحمامات الساخنة اليومية ترتبط أيضاً بصحة القلب بشكل أفضل.وقام الباحثون بتحليل معلومات الصحة ونمط […]

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