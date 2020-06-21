2020/06/21 | 18:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاحد، الموقف الوبائي اليومي لرصد انتشار وباء كورونا المستجد.وقال بيان للوزارة، أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (١٠٠٢٧) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٤٥٢٤١)”.– سجلت مختبرات وزارة الصحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليومي: تسجيل 1646 إصابة جديدة و87 حالة وفاة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليومي: تسجيل 1646 إصابة جديدة و87 حالة وفاة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).