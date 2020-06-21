وفاة رئيس خلية ازمة البصرة واصابة معاونه بحادث سير

2020/06/21 | 18:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة لقي رئيس خلية الأزمة في البصرة، واثق المالكي، مصرعه اليوم الأحد ،فيما أصيب معاونه علي طه بحادث سير أثناء توجههم لبغداد.بدورها، نعت الخلية في بيان، "فقيدها وأحد مؤسسيها ومسؤول خلية المتابعة في البصرة واثق المالكي إثر حادث سير أثناء التوجه إلى الواجب في بغداد"، مشيرةً الى "نقل معاونه علي طه الى المستشفى وهو بحالة حرجة".

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