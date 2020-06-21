بالتعاون مع الحشد الشعبي والعتبتين.. كربلاء تعلن إنشاء مستشفيات جديدة لمواجهة كورونا

2020/06/21 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء محمد الوكيل، اليوم الاحد، انشاء مستشفيات جديدة لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون مع هيأة الحشد الشعبي والعتبتين المقدستين.وقال الوكيل في تصريح للوكالة الرسمية وتابعتها “العهد نيوز” إن “الوضع الصحي مازال تحت السيطرة رغم زيادة معدل الإصابات والتحديات الكبيرة التي تواجهها دائرة صحة كربلاء […]

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