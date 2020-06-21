2020/06/21 | 18:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/اعلنت مديرية الدفاع المدني في السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان فريقا من قواتها في قضاء دربندخان عثرت على 22 سبيكة ذهب اثناء توجهه لانقاذ ركاب سيارة انقلبت، مبينة ان الفريق سلم قوالب الذهب لمركز الشرطة.

وجاء في بيان للمديرية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان السيارة كان فيها رجل وزوجته وبسبب اصبتهما بجروح قام بعض المواطنين بنقلهما الى المستشفى.

واشار البيان الى انه عندما وصل منتسبو الدفاع المدني في دربنديخان لموقع الحادث وهرعوا للمساعدة وجدوا عدد من القوالب الذهبية، مضيفا انهم قاموا بالبحث فوجدوا 22 سبيكة ذهب يبلغ مجموع اوزانها 60 كيلوغراما فجمعوها وقاموا بتسليمها الى مركز الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. العثور على 60 كغم من الذهب داخل عجلة مدمرة بحادث في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. العثور على 60 كغم من الذهب داخل عجلة مدمرة بحادث في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).