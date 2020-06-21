كربلاء تعلن إنشاء مستشفيات جديدة لمواجهة كورونا

2020/06/21 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الرسمي باسم خلية الأزمة في دائرة صحة كربلاء محمد الوكيل، اليوم الاحد، انشاء مستشفيات جديدة لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون مع هيأة الحشد الشعبي والعتبتين المقدستين.

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