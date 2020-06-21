رحيل احمد راضي يتصدر الاخبار واهتمام الرياضيين العرب

2020/06/21 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ما ان اعلن خبر وفاة نجم الكرة العراقية احمد راضي بمضاعفات الإصابة بفايروس كورونا، حتى تناقلت وسائل الاعلام العربية والمحلية النبأ باهتمام كبير، فيما سارع كبار المسؤولين والمؤسسات الكروية والرياضيين في العراق والدول العربية لنعي الراحل الذي حظى بمحبة كبيرة.وقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، التعازي بوفاة النجم الدولي السابق قائلا “رغم فقدنا له، […]

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