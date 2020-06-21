2020/06/21 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة: تسجيل 1646 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 724 حالة ووفاة 87 مصابا

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