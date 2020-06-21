الهند تنوي شراء 33 مقاتلة روسية بعد النزاع مع الصين

2020/06/21 | 18:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وسط الخلافات المستمرة بين الهند والصين في منطقة وادي غالفان في لاداخ، قدم الجيش الهندي اقتراحا للحكومة لشراء 33 مقاتلة روسية جديدة من طراز “ميغ-29″ و”سو-30 إم كا إي”.ووفقا لوكالة ” ANI” الهندية نقلا عن مصادر مطلعة في حكومة البلاد، فإن “إن القوات الجوية تعمل على هذه الخطة منذ فترة، لكن العملية […]

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