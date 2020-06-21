الصحة العراقية تعلن تسجيل 87 حالة وفاة و1646 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/21 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد (21 حزيران 2020)، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، انه تم فحص (10027) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (445241)".

واضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1646) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 236، بغداد / الكرخ 127، مدينة الطب 16، النجف الأشرف 83، السليمانية 245، أربيل 19، دهوك 2،كربلاء 44، كركوك 49، ديالى 95، واسط 209، البصرة 83، ميسان 106، بابل 11، الديوانية 114، ذي قار 164، الانبار 28، نينوى 11، صلاح الدين 4".

وتابع أن "حالات الشفاء لهذا اليوم 724حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 107، بغداد الكرخ 97، مدينة الطب 19، النجف 80، السليمانية 4، اربيل 23، دهوك 12، كركوك 9، ديالى 1، واسط 32، البصرة 23، ميسان 116، بابل 65، ذي قار 111، الانبار 7، نينوى 2، صلاح الدين 16".

ولفت إلى أن "حالات الوفيات لهذا اليوم كانت 87 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 31، بغداد الكرخ 10، النجف 2، السليمانية 8، اربيل 1، كربلاء 2، ديالى 1، واسط 6، البصرة ، ميسان 2، الديوانية 4، ذي قار 15، صلاح الدين 1".

واشار البيان أن "مجموع الأصابات الكلي بلغ : 30868، ومجموع حالات الشفاء : 13935، أما الراقدين الكلي فقد بلغوا: 15833، بينما يرقد في العناية المركزة: 224".

واختتم البيان أن "مجموع الوفيات الكلي منذ ظهور فيروس كورونا وإلى يومنا هذا بلغ 1100"".

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