موقفان من بغداد وكردستان بشأن وقف الصادرات التركية وحديث عن انفاق عراقي بقيمة 13 مليار دولار !

2020/06/21 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

تنفذ القوات التركية، منذ أيام حملات برية وجوية كبيرة في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستان...





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