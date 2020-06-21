العراق يمدد حظر تسيير الرحلات الجوية لغاية بداية تموز

2020/06/21 | 18:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان سلطة الطيران المدني العراقي قررت تمديد فترة حظر الرحلات الجوية لغاية الاول من تموز المقبل.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان سلطة الطيران المدني العراقي وبالاستناد على تعليمات اللجنة العليا للسلامة والصحة الوطنية العراقية قرر ت تمديد فترة حظر الرحلات الجوية لغاية الاول من شهر تموز المقبل.

واضاف البيان ان القرار يشمل جميع الرحلات الداخلية والخارجية في العراق واقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان القرار استثنى رحلات طائرات الشحن (كاوغو) ومنظمات الاغاثة والفرق الصحية ورحلات اعادة المواطنين العراقيين من الخارج.

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