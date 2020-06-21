الدولة والاستثمار والبناء والإعمار في العراق - فلاح أمين الرهيمي

2020/06/21 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي الاستثمار والبناء والإعمار والتقدم والتطور يتطلب أولاً الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي من خلال دولة قوية وحازمة وصارمة تستطيع أن تفرض الاستقرار والاطمئنان والأمان لأن الاستثمار يعني تشغيل الرأسمال الوطني والأجنبي في عملية البناء والإعمار وهذه الأسس لا يمكن أن تعمل وتستثمر في محيط تسودها الفوضى وعدم الاستقرار والأزمات لأن هذه الأسباب تجعل مجال الاستثمار غير مطمئن على الأموال التي تستغل في ظروف ......





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