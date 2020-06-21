صحة الرصافة تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

2020/06/21 | 19:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 231 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال الساعدي في بيان له تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تسجيل 231 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 101 ب‍مدينة الصدر 10 خلال الرصد الوبائي و90 خلال مراجعتهم المؤسسات الصحية”.وكشف الساعدي عن تفاصيل الاصابات […]

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