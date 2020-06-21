اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في ليبيا

2020/06/21 | 19:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ عبر الفيديو لوزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في ليبيا يوم غد الاثنين.

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