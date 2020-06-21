عائلة احمد راضي تصدر بيانا حول رغبتها

2020/06/21 | 19:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت عائلة النجم العراقي الدولي الراحل احمد راضي، اليوم الاحد، توضيحا بشأن حقيقة الاقاويل التي اشارت الى وصيته بفتح تحقيق بوفاته....

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