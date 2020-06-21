كورونا تحصدر ارواح ٨٧ عراقي وتصيب 1646 اخرين

2020/06/21 | 19:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد، عن تسجيل 1646 اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق....

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