اربيل تدق ناقوس الخطر: إما الوقاية فحياة طبيعية او تفشياً كثيفاً للفيروس

2020/06/21 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر محافظ اربيل فرست صوفي، اليوم الاحد، من تفشي الفيروس في عاصمة الإقليم بشكل كثيف في حال عدم التزام السكان بالوقاية.

وسجلت اربيل منذ تفشي الجائحة، ٨٥٣ إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم ١٤ شخصاً، وتعافى ٤٧٤.

وقال صوفي لوكالة شفق نيوز، إنه من اجل الوقاية من الفيروس، على الكسبة والموظفين والاشخاص الذين يخرجون من منازلهم لانجاز اعمالهم اليومية الخاصة ان يرتدوا الكمامات الطبية لكي يتمكن الجميع من اجتياز هذه الاوضاع.

ولفت الى ان الاوضاع مازالت تحت سيطرة الحكومة، لكن عدم الالتزام بالتعليمات سيتسبب بتفشي الفيروس.





واشار صوفي الى ان الفيروس سينتشر بشكل مكثف خلال الاسابيع المقبلة، اذا أصر السكان على ارتياد المناطق المزدحمة وعدم الإلتزام بالتعليمات الوقائية.



كما حذر ايضاً اصحاب المحال والاماكن التي لاتلتزم بالتعليمات من الاغلاق الفوري ”يجب خلق حالة من التوازن بين الفيروس والحياة الطبيعية“.

وبشأن ايقاف الدوام في الدوائر الحكومية في محافظة اربيل اكد صوفي ان اية دائرة تحدث فيها ازدحامات وتبتعد عن التعليمات سيقوم فريق من المحافظة باغلاقها، او ان اية دائرة يكتشف فيها مصاب او ملامس لمصاب سوف يتم غلقها من دون شك، مبينا ان ايقاف الدوام الرسمي في عاصمة الإقليم بحاجة لموافقة مجلس الوزراء لان اربيل فضلا عن الدوائر، فيها مقار الوزارات والبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى.

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