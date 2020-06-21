الصحة العالمية في العراق: العلاج الروسي لا يقلل الاصابات بكورونا وهناك حل وحيد

2020/06/21 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق د.



ادهم اسماعيل، الأحد (21 حزيران 2020) عن الطريقة الوحيدة،...





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