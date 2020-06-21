“تويتر” يتخذ إجراء جديدا ضد تغريدات ترامب

2020/06/21 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اتخذ موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثالث إجراء بحق تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد نشره لمقطع فيديو يهاجم فيه شبكة “سي أن أن”.وقام الموقع بتصنيف تغريدة ترامب التي احتوت على مقطع فيديو مزيف لـ”سي أن أن”، في خانة “إعلام متلاعب فيه”.وأشار ترامب في الفيديو إلى أن “أمريكا ليست المشكلة..بل الإعلام […]

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