الصحة العالمية: العلاج الروسي لا يقلل الاصابات بكورونا

2020/06/21 | 19:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق د.ادهم اسماعيل، اليوم الأحد، عن الطريقة الوحيدة، التي يمكن من خلالها تقليل عدد الاصابات اليومية، بفيروس كورونا فيما اشار الى ان العلاج الروسي الذي يعتزم العراق استخدامه لن يقللها.وقال اسماعيل في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز” انه “لا حل لتقليل عدد الاصابات اليومية، بفيروس […]

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