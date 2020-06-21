بالصور: العراق يطلق فرص العمل في القطاع البحري،، تعرف على “نفق الحرير” الأول في الشرق الاوسط

2020/06/21 | 19:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن وزير النقل والمواصلات ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الأحد، تفعيل قانون الهيئة البحرية العراقية العليا التي تتولى الاشراف والرقابة على تطبيق المعايير القياسية الدولية المعتمدة في المجال البحري.وذكر بيان للوزارة تلقته “يس عراق”، “قانون الهيئة البحرية انجاز كبير للقطاع البحري العراقي كونه يؤسس لرفع العلم العراقي على البواخر والسفن الوافدة […]

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