2020/06/21 | 19:30 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي والمطلك يؤكدان اهمية دعم الحكومة في خطوات الاصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 19:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والمطلك يؤكدان اهمية دعم الحكومة في خطوات الاصلاح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والمطلك يؤكدان اهمية دعم الحكومة في خطوات الاصلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).