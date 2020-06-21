الحشد الشعبي يعفر مديرية الجوازات والبطاقة الوطنية في بغداد

2020/06/21 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الملاكات الصحية في معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي، الاحد، بتعفير مديرية الجوازات والبطاقة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية في بغداد.وتأتي هذه الجهود للحفاظ على صحة وسلامة المنتسبين وضمن حملة “وعي” التي اطلقتها هيئة الحشد الشعبي.

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