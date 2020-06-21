الحشد الشعبي يكسر الرقم 1000 بدفن المتوفين بكورونا في النجف

2020/06/21 | 19:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام اللواء الثاني وطبابة الحشد الشعبي، الأحد، بدفن 79 متوفيا بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في مقبرة وادي السلام الجديدة بمحافظة النجف الاشرف ليصل العدد الى 1000 جثة.وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في اللواء الثاني بالحشد الشعبي عبد الحسن الحيدري، إنه “تم دفن جثامين (٧٩) متوفيا جديدا بفيروس كورونا خلال (٢٤) ساعة الماضية

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