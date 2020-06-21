يا حكومة! الهوس الديني والكورونا صنوان! - بثينة تروس

2020/06/21 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بثينة_تروس طفقت أبحث في كل المكتوب علني أشهد غضبة الرأي العام في مقتل الاستاذ الحاج إبراهيم بابكر بأربع طعنات في القلب، من نصل سكين غدر الهوس الديني، وهو راكع لله سبحانه وتعالى في صلاة الظهر، في مسجد العبدلاب في منطقة البركل، بولاية الشمالية بالسودان.



كل جرم الشهيد، بأذن الله، الأستاذ الحاج ابراهيم بابكر، ان قاده الوعي الديني، والسياسي، لإدارة نقاشات دينية مع من حوله ليكلم محدثيه عن اهمية العلمانية، وغ ......





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