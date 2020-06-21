المغرب / فرنسا - سعيد الوجاني

2020/06/21 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني Maroc / France بعد الوعكة الصحية التي المّت بالملك ، بادر العديد من الملوك ، والامراء ، والرؤساء العرب ، الى ارسال برقيات الى الملك ، متمنين له الصحة ، والشفاء ، ومهنئينه بنجاح العملية التي سمع بها الجميع عبر بلاغ الديوان الملكي ، ولم تشاهد عبر الفضائيات المغربية المختلفة .طبعا سيكون الحدث فرصة لمحاولة تجاوز العزلة التي يوجد فيها الملك ، خاصة وانّ من بين المتصلين ، ملك السعودية ، وأميره ......





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