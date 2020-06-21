اعتقال “ارهابي” في الانبار متهم بتفجير منازل منتسبين في الداخلية

2020/06/21 | 19:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن في الانبار، اليوم الاحد، عن اعتقال “ارهابي” متهم بتفجير منازل منتسبين في وزارة الداخلية.وقالت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، إنه “تم القاء القبض على ارهابي في قضاء عامرية الصمود حيث كان يعمل امني في صفوف عصابات داعش”.وأضاف البيان أن المعتقل “متهم بتفجير بيوت منتسبين […]

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