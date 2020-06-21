صالح يشدد على أهمية تعزيز التكاتف والتآزر بين جميع مكونات الشعب العراقي

2020/06/21 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، لوفد الكرد الكاكائيين على وجوب التعاون مع القوات الأمنية لمواجهة الارهاب.

وشدد صالح على أهمية تعزيز التكاتف والتآزر بين جميع مكونات الشعب العراقي بما يسهم في تحقيق السلم الأهلي ويرسخ الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً على وجوب التعاون والتنسيق بين الأهالي والقوات الأمنية من الجيش والبيشمركة والحشد لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره.

ولفت إلى أن القوات الأمنية مطالبة بتوفير الأمن والحماية لكل مكونات الشعب العراقي، وأن تعمل على منع تكرار الاعتداءات الإرهابية التي تطال المواطنين، مشيداً بالتضحيات التي قدمها أبناء هذا المكون في مواجهة عصابات داعش ودفاعهم عن مدنهم وقراهم.

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