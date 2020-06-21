مصدر يكشف عن إيقاف صرف رواتب موظفي الدولة كافة

2020/06/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مطلع، الأحد (21 حزيران 2020) عن إيقاف صرف رواتب موظفي الدولة كافة، حتى الآن.

وقال المصد...





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