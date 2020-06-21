2020/06/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم
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أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الاحد، رسالة تعزية الى العائلة الكروية العراقية بوفاة الرا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكرة الكويتية تعزي بوفاة احمد راضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الاحد، رسالة تعزية الى العائلة الكروية العراقية بوفاة الرا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكرة الكويتية تعزي بوفاة احمد راضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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