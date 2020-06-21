الكرة الكويتية تعزي بوفاة احمد راضي


الكرة الكويتية تعزي بوفاة احمد راضي
2020/06/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم _ بغداد

أرسل الاتحاد الكويتي لكرة القدم، اليوم الاحد، رسالة تعزية الى العائلة الكروية العراقية بوفاة الرا...

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