2020/06/21 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس فرع نقابة الصحفيين في ميسان يثمن جهود مؤيد اللامي اتجاه زملائه في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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