2020/06/21 | 20:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف: نستغرب من عدم تنفيذ قرارات الاعدام بحق الارهابيين.. ونحذر من مؤامرة لاخراجهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: نستغرب من عدم تنفيذ قرارات الاعدام بحق الارهابيين.. ونحذر من مؤامرة لاخراجهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: نستغرب من عدم تنفيذ قرارات الاعدام بحق الارهابيين.. ونحذر من مؤامرة لاخراجهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).