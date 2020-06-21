كيف تؤثر الحمامات الساخنة اليومية على صحة القلب؟

2020/06/21 | 20:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أشارت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء اليابانيين إلى أن الحمامات الساخنة يمكن أن تقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

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