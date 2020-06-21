قرار جديد من ريال مدريد بشأن أوديغارد

2020/06/21 | 20:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، أن ريال مدريد اتخذ قرارا جديدا بشأن لاعبه النرويجي مارتن أوديغارد، المعار لريال سوسيداد.

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