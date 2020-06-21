فيديو.. تركيا تنشر مزيداً من القوات الخاصة لعمليتها العسكرية في العراق

2020/06/21 | 20:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية عن نشر وحدات إضافية من القوات الخاصة في العراق ضمن عملية "المخلب النمر" التي تشنها ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني.

ونشرت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، على حسابها في موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق استعداد القوات الخاصة للانتشار في العراق.

Zordur #Komando olmak...



Gönlünde vatan ve millet aşkı,sırtında 40 kg’lık yük...



Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti.



🇹🇷 #MSB #TSK pic.twitter.com/IgMt6Mijdm

— T.C.



Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020

وفجر الأربعاء، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر"، في منطقة حفتانين، ضد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المتحصنين في الجبال.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية للجيش التركي ضد مقاتلي الحزب الكوردي، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر الاثنين.

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