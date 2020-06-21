ايران: تسجيل 116 وفاة و2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/21 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، تسجيل مئة وستة عشر وفاة والفين وثلاثمئة وثمانية وستين إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ أكثر من مئة وثلاثة وستين الفا، فيما بقي الفين وثمانمئة وسبعة وثمانين مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم حتى الآن إجراء نحو مليون ونصف المليون اختبار للكشف عن الاصابة بالمرض في البلاد، لافتة إلى أن محافظات خوزستان وهرمزكان وكرمانشاه وآذربيجان الشرقية في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الفيروس.

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