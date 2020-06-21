الدفاع التركية تعلن عبور قوة من الكوماندوز الى داخل الأراضي العراقية

2020/06/21 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية، ان قوة من ” الكوماندوز” عبرت ليلة السبت الى داخل الأراضي العراقية، للمشاركة بالقتال ضد حزب العمال الكردستاني.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي، تغريدة تضمنت مقطعا مصورا يظهر فيه افراد القوة المعروفة بـ”الأربعين كيلوغرام”، اثناء اجرائهم التحضيرات، للتوجه الى الأراضي العراقية لدعم القوات المشاركة بعملية “المخلب- النمر” حسب البيان الدفاع التركية، مبينة ان اطلاق تلك التسمية على القوة يأتي بسبب حمل افرادها معدات على ظهورهم، يصل وزنها الى أكثر من أربعين كيلوغراما.

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