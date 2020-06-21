مصدر امني لـ” العهد نيوز”: اعتقال 3 من بقايا خلايا داعش الارهابي غربي الانبار

2020/06/21 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الاحد ، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال 3 من ابرز خلايا مجرمي داعش بحملة امنية استباقية غربي الانبار.وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من صحراء الانبار الغربية، تمكنت من خلالها […]

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