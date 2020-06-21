إصابة قائمّقام قضاء الفهود بفايروس كورونا

2020/06/21 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائمّقام قضاء الفهود التابع الى محافظة ذي قار زكي حسين، اليوم الاحد عن اصابته بفايروس كورنا وانه يرقد في المستشفى للعلاج.وقال حسين في منشور له على صفحته الشخصية بالفيس بوك انه يتلقى العلاج حاليا ويدعوا الجميع الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من هذا الوباء وكتب على صفحته ” اجعلوا مني عبرة لكم” […]

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