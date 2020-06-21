2020/06/21 | 20:17 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات كورونا تجاوزت طاقة وزارة الصحة ....هذا ما صرح به البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات كورونا تجاوزت طاقة وزارة الصحة ....هذا ما صرح به البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).