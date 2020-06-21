العميري : قانون الاقتراض يتصدر جلسات البرلمان

2020/06/21 | 20:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، أن قانون الاقتراض سيتصدر جلسات البرلمان المقبلة.

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