حلبجة تعطل الدوام الرسمي لغاية ٢٧ حزيران الجاري

2020/06/21 | 20:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت غرفة العمليات في محافظة حلبجة، بإقليم كوردستان، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية من يوم غد الاثنين ولغاية ٢٧ من شهر حزيران الجاري، ضمن اجراءات خاصة للوقاية من الجائحة.

واستثنت المحافظة، الدوائر الامنية والخدمية والصحية من العطلة، كما قررت اغلاق الملاعب الرياضية ومعارض السيارات، ودور العبادة والمزارات والاماكن الدينية طيلت هذه المدة.

وسمحت بفتح العيادات الطبية شريطة الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، والابقاء على المطعام بالعمل وفق نظام التوصيل المنزلي (دليفري)

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