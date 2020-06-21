حقوق الانسان بالبصرة توجه نداءً عاجلا لاهالي المحافظة بشأن فيروس كورونا

2020/06/21 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

وجه مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان، مهدي التميمي، في محافظة البصرة، الاحد (21 حزيران 2020)، رسالة إلى أهالي المحافظة بشأن خطر انتشار فيروس كورونا.

وقال التميمي في تسجيل صوتي وزعه مكتب حقوق الانسان في البصرة حصلت عليه (بغداد اليوم)، إنه "لا يخفى على اهل البصرة ما يحدث من تحد يواجهه العالم بشكل عام بسبب فيروس كورونا والعراق خاصة، بعد تفشيه بشكل كبير".

واضاف أن "البصرة اليوم من المحافظات التي تسجل اعلى الاصابات بالفيروس، مع أننا لا نغفل خالص التقدير لجهد ابطال الصد الاول في الجيش الابيض من الكوادر الصحية، ومن يعاونهم من الاعلاميين والناشطين والوجهاء والنخب والكفاءات، إلا أن الوضع اليوم في البصرة ليس بالحميد وليس بالجيد".

وتابع ان "الرهان الوحيد للخلاص من ازمة الفيروس في البصرة هو الوعي الذي سيكون خير لقاح لوقف تفشي هذه الجائحة، من خلال وقف التجمعات والتزام الاجراءات الوقائية".

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد (21 حزيران 2020)، تسجيل 87 حالة وفاة و1646 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في عموم البلاد، بينها 83 اصابة في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق، انه تم فحص (10027) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (445241)".

واضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1646) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 236، بغداد / الكرخ 127، مدينة الطب 16، النجف الأشرف 83، السليمانية 245، أربيل 19، دهوك 2، كربلاء 44، كركوك 49، ديالى 95، واسط 209، البصرة 83، ميسان 106، بابل 11، الديوانية 114، ذي قار 164، الانبار 28، نينوى 11، صلاح الدين 4".

وتابع أن "حالات الشفاء لهذا اليوم 724حالة، وكما يلي: بغداد الرصافة 107، بغداد الكرخ 97، مدينة الطب 19، النجف 80، السليمانية 4، اربيل 23، دهوك 12، كركوك 9، ديالى 1، واسط 32، البصرة 23، ميسان 116، بابل 65، ذي قار 111، الانبار 7، نينوى 2، صلاح الدين 16".

ولفت إلى أن "حالات الوفيات لهذا اليوم كانت 87 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 31، بغداد الكرخ 10، النجف 2، السليمانية 8، اربيل 1، كربلاء 2، ديالى 1، واسط 6، البصرة ، ميسان 2، الديوانية 4، ذي قار 15، صلاح الدين 1".

واشار البيان أن "مجموع الأصابات الكلي بلغ : 30868، ومجموع حالات الشفاء : 13935، أما الراقدين الكلي فقد بلغوا: 15833، بينما يرقد في العناية المركزة: 224".

واختتم البيان أن "مجموع الوفيات الكلي منذ ظهور فيروس كورونا وإلى يومنا هذا بلغ 1100"".

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