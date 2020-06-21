الرياضة البرلمانية تعلق على دعوات فتح تحقيق بوفاة أحمد راضي

2020/06/21 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

علقت لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، الأحد (21 حزيران 2020) على الدعوات لفتح تحقيق بوفاة نجم الكرة العراقية السابق اللاعب الدولي أحمد راضي، في مستشفى النعمان وسط بغداد متأثرا بفيروس كورونا.

وقال نائب رئيس اللجنة ديار برواري، لـ(بغداد اليوم)، ان "هذا الموضوع حساس جداً، خصوصاً ان معظم الاصابات بفيروس كورونا، تكون اصابات طفيفة، لكن نسبة قليلة جداً من هذه الحالات تتحول الى وضع معقد، وممكن تكون معها اعراض اخرى، ممكن تؤدي الى الوفاة".

وبين برواري: "اننا لا نريد، الطعن باي موضوع من اختصاص الجانب الصحي، خصوصاً ان الكوادر الصحية وعموم افراد الجيش الابيض، لا يقصرون في اداء مهامهم، رغم اصابة عدد كبير منهم".

وأضاف ان "قضية التحقيق من وفاة احمد راضي، امر حساس جداً، ويجب التعامل معه بشكل مهني بعيداً عن اي اتهام، ونحن نراقب ونتابع مع الجهات الصحية، دون اي تشكيك او اتهام، واذا كان هناك اي اتهام ستكون المتابعة عن طريق الجهات القضائية المختصة".

وفي وقت سابق من اليوم، اصدرت عائلة النجم الدولي الراحل احمد راضي، توضيحا بشأن حقيقة الاقاويل التي اشارت الى وصيته بتشريح جثته بعد وفاته.

وقال زوج كريمة راضي، احمد الحديثي، في منشور على صفحته بموقع’’فيسبوك’’: "نحن عائلة الراحل الكابتن احمد راضي ..



نستغرب من يتحدث باسمنا ونيابة عن اهل بيته بانه تم توصية احد بفتح تحقيق يشكك في وفاة عمي الراحل احمد راضي".

واضاف: "في الوقت الذي نستغرب فيه الاكاذيب التي اطلقها البعض ممن محسوبين على الصحافة ولم يشاركوننا احزاننا او التعرف على رحلة مرض الراحل الكابتن احمد راضي، لذا ننفي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تكليفنا لاي شخصية بعيدة او قريبه او تكليف احد من قبل عمي الراحل الكابتن احمد بوضع وصيته بتشريح جثته ..



او التقرب اليها، مؤمنين بقدر الله سبحانه وتعالى ومصابه الجلل".

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