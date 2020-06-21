2020/06/21 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المصد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: قرار بإيقاف صرف رواتب موظفي الدولة كافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
كشف مصدر مطلع، الأحد (21 حزيران 2020) عن إيقاف صرف رواتب موظفي الدولة كافة، حتى الآن.
وقال المصد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: قرار بإيقاف صرف رواتب موظفي الدولة كافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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